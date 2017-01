3M: résultats en hausse, prévisions pour 2017 réaffirmées

mardi, 24.01.2017

Le groupe américain MMM (3M) qui fabrique notamment des rubans adhésifs, équipements de sécurité et médicaux, a annoncé mardi des résultats trimestriels et annuels en hausse et réaffirmé ses prévisions pour l'année en cours à un niveau correspondant aux attentes du marché.

Le groupe prévoit un bénéfice par action compris entre 8,45 et 8,80 dollars pour des attentes de 8,63 dollars.

Sur son exercice 2016, 3M a dégagé un bénéfice net de 5,05 milliards de dollars (+4,5%) pour un chiffre d'affaires quasiment stable de 30,1 milliards, conforme aux attentes. Sur le dernier trimestre de l'année dernière, le bénéfice net s'est établi à 1,155 milliard de dollars (+11%) pour un chiffre d'affaires également quasi-inchangé de 7,3 milliards, également conforme aux attentes. Le bénéfice par action trimestriel s'est lui situé à 1,88 dollar, juste au-dessus des espérances du marché. - (awp)