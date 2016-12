USA: visé par Trump, Lockheed Martin chute à Wall Street

lundi, 12.12.2016

Le groupe américain de défense Lockheed Martin chutait en Bourse lundi, après avoir été attaqué par le futur président Donald Trump sur le coût jugé excessif d'un contrat conclu avec le gouvernement sur les avions de combat F-35.

Chasseur bombardier furtif, le F-35 est destiné à l'armée de l'air américaine, la marine et le corps des Marines. Il a commencé à être déployé en même temps qu'il était encore en essai et a rencontré de très nombreux problèmes techniques, de calendrier et de mise en œuvre.

Vers 14H35 GMT, le titre de Lockheed Martin perdait 4,16% à 248,74 dollars sur un marché par ailleurs sans grande tendance.



"Le programme F-35 et son coût sont hors de contrôle", a déclaré Donald Trump sur le réseau social Twitter.



"Des milliards de dollars peuvent - et vont - être économisés sur des achats militaires (et autres) après le 20 janvier", a prévenu M. Trump, faisant référence à la date prévue de son investiture.



Lancé au début des années 1990, le programme F-35 est le plus cher des programmes d'armement de l'histoire militaire américaine, avec un coût estimé au total à près de 400 milliards de dollars pour le Pentagone, pour à peine 2.500 appareils à produire par Lockheed Martin.



Le groupe a répondu aux attaques de M. Trump en assurant que les F-35 étaient des avions de "grande valeur".



La semaine dernière, c'était à Boeing que le futur président s'était attaqué, menaçant d'annuler l'achat de l'avion présidentiel "Air Force One" si son prix n'était pas abaissé. L'avionneur s'est engagé dans la foulée à maîtriser ses coûts de production. - (awp)