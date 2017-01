Dow Chemical dépasse les attentes en 2016 malgré un chiffre d'affaires en repli

jeudi, 26.01.2017

Le groupe américain de chimie Dow Chemical a dépassé les attentes en 2016 malgré un chiffre d'affaires en léger repli et une charge de plus d'un milliard de dollars liée à l'amiante, et se montre optimiste pour l'année en cours.

En 2016, le bénéfice net a reculé de 46% à 3,98 milliards de dollars. Ajusté par action et hors éléments exceptionnel, il s'affiche toutefois à 3,72 dollars, soit au-dessus des attentes des analystes (3,64 dollars).

Le groupe américain de chimie Dow Chemical a dépassé les attentes en 2016 malgré un chiffre d'affaires en léger repli et une charge de plus d'un milliard de dollars liée à l'amiante, et se montre optimiste pour l'année en cours.



"Nous voyons les premiers signes d'une dynamique économique positive", a affirmé le PDG du groupe, Andrew Liveris, dans un communiqué.



Les Etats-Unis "sont en phase de relance grâce à la solidité des consommateurs et au soutien de la nouvelle administration qui promet des réformes structurelles", a noté M. Liveris, choisi en décembre par le nouveau président Donald Trump pour diriger un groupe de conseillers sur l'industrie américaine.



L'Europe "poursuit sa reprise graduelle malgré l'incertitude politique et les tensions géopolitiques croissantes", la transition en Chine "progresse à un rythme soutenue", la croissance de la classe moyenne en Asie "continue d'alimenter la demande" et l'Amérique latine enregistre une "amélioration", a-t-il ajouté.



Ces tendances devraient permettre à Dow Chemical, qui commercialise une large gamme de produits allant des semences aux revêtements plastiques, de conserver une demande "solide", a affirmé le patron du groupe.



En 2016, son bénéfice net a reculé de 46% à 3,98 milliards de dollars. Ajusté par action et hors éléments exceptionnel, il s'affiche toutefois à 3,72 dollars, soit au-dessus des attentes des analystes (3,64 dollars).



Le chiffre d'affaires s'est rétracté de 1% à 48,2 milliards de dollars, en raison notamment des cessions effectuées par l'entreprise, en cours de fusion avec son compatriote DuPont.



Le groupe de produits chimiques a aussi passé au courant du dernier trimestre une charge de 1,1 milliard de dollars en raison de changements dans sa façon de comptabiliser les frais juridiques engagés pour des procès liés à l'amiante.



Cette charge a d'ailleurs plombé les comptes du 4e trimestre, le groupe enregistrant sur la période une perte nette de 33 millions.



Ajusté par action et hors éléments exceptionnels, Dow a cependant dégagé un bénéfice de 99 cents, dépassant les 88 cents attendus par les analystes.



Son chiffre d'affaires au 4e trimestre a été porté (+14%) par l'intégration de Dow Corning, la co-entreprise spécialisée dans les silicones formée en 1943 avec Corning qu'il a décidé de racheter entièrement.



A Wall Street vers 13H00 GMT, l'action prenait 0,96% dans les échanges électroniques. - (awp)