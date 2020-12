Galenica remanie sa direction générale

Le grossiste bernois Galenica réorganise ses divisions et complète sa direction générale.

La direction générale sera complétée par Virginie Pache Jeschka, actuelle responsable des pharmacies Coop Vitality. (Keystone)

Galenica remanie et complète sa direction générale. A compter du 1er janvier prochain, les actuelles divisions du grossiste bernois en médicaments et exploitant de pharmacies, à savoir Détail, Produits & Marques et Services disparaîtront. Elles laisseront place aux unités de service Pharmacies, Soins de santé, Produits et marketing, Commerce de gros et logistique ainsi qu'Informatique et services numériques.

Les sociétés commerciales bien établies travaillant directement pour les clients, telles que les formats de pharmacie Amavita, Sun Store et Coop Vitality ou les sociétés Galexis, Alloga ou Verfora, continueront d'exister indépendamment, précise mardi le groupe établi à Berne. La réorganisation doit promouvoir et faciliter la coopération avec des hiérarchies plus plates et rapprocher la direction des besoins des clients.

Les unités commerciales seront soutenues par les unités de service afin qu'à l'avenir elles puissent se concentrer encore mieux sur leurs tâches principales, ajoute Galenica. Dans la foulée de ce remaniement, la direction générale sera complétée par Virginie Pache Jeschka, actuelle responsable des pharmacies Coop Vitality.

Mme Pache Jeschka prendra la tête de la nouvelle unité de service Pharmacies et assumera ainsi la responsabilité des formats de pharmacies Amavita et Sun Store, de l'entreprise commune Coop Vitality et de Careproduct.

A compter du 1er janvier prochain, la direction générale de Galenica se composera, outre Mme Pache Jaschke, du directeur général Marc Werner, du chef des finances Felix Burkhard, de Daniele Madonna, responsable de Soins de santé (Healthcare), de Thomas Szuran, à la tête de Produits et marketing, ainsi que de Andreas Koch, qui mènera l'unité Commerce de gros et logistique.

La direction élargie du groupe comprendra en outre Lukas Ackermann, chef des Services informatiques et numériques, Marianne Ellenberger, en tant que cheffe du personnel, Christina Hertig, responsable de la communication, Barbara Wälchli, pour les questions juridiques et Jürg Pauli, pour le domaine Transformation. (awp)