Genève: le Conseil d'Etat détaille son programme de soutien à l'économie

mercredi, 11.11.2020

Le gouvernement genevois débloque 56 millions de francs supplémentaires répartis en plusieurs mesures visant à soutenir les entreprises du canton.

MI



Jusqu'ici, ce sont 493 millions de francs mis à disposition par l'Etat depuis le mois de mars 2020, pour soutenir l'économie, la santé, la culture, l'action sociale et la formation, sous forme d'aides à fonds perdus, de prêts gratuits et d'investissements publics. (Keystone)

Dans l'objectif d'apporter l'aide temporaire indispensable à la préservation du tissu économique, le Conseil d'Etat de Genève a approuvé ce mercredi un nouveau train de mesures visant à soutenir les entreprises du canton les plus fragilisées par la pandémie. Un total de plus de 56 millions de soutien financier a été consenti à cet effet. Il vient s'ajouter aux quelques 493 millions de francs mis à disposition par l'Etat depuis le mois de mars 2020, pour soutenir l'économie, la santé, la culture, l'action sociale et la formation, sous forme d'aides à fonds perdus, de prêts gratuits et d'investissements publics.

6e cas de rigueur

Suite aux cinq secteurs déjà identifiés les semaines précédentes comme étant des cas de rigueur, le Conseil d'Etat a adopté un sixième projet de loi concernant les entreprises de la zone aéroportuaire de Genève. Après les secteurs de l'hôtellerie, des agences de voyage, du transport de personnes, des forain-e-s et de l'événementiel, le Conseil d'Etat vise à cibler cette fois-ci les entreprises actives au sein de l'aéroport, qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 60% en raison de la pandémie.

Soutien au paiement des loyers commerciaux pour les mois de novembre et décembre

Le Conseil d'Etat salue également l'accord signé mardi 10 octobre entre l'Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI Genève), la Chambre genevoise immobilière (CGI) et l'Asloca Genève, pour renouveler les mécanismes d'exonération de loyers commerciaux, déployés lors des trois premiers mois de crise liée au coronavirus, et en élargir le périmètre d'action. Le nouveau dispositif, qui s'adresse aux secteurs économiques du canton ayant l'obligation de rester fermés ou non, prévoit la possibilité d'effectuer auprès du bailleur une demande d'exonération du paiement des mensualités de novembre et de décembre 2020, pour les baux commerciaux ne dépassant pas les 7000 francs (hors charges).

Prise en charge des charges sociales pour le mois de novembre

Le Conseil d'Etat a décidé de payer l'intégralité des charges sociales patronales n'étant pas couvertes par les RHT. Cette autre mesure de soutien extraordinaire à l'économie genevoise, pour le mois de novembre 2020, est évalué à 10,5 millions de francs.

Prise en charge du jour de carence pour les RHT

Le Conseil d'Etat a également décidé de prendre à sa charge le jour d'indemnité que l'employeur doit légalement assumer chaque mois, lorsqu'il fait appel aux RHT pour ses collaborateurs-trices. Cette aide additionnelle, valable pour le mois de novembre, est estimée à 7,5 millions de francs.