Le passeport suisse au cinquième rang des plus puissants du monde

mercredi, 25.10.2017

Le Global Passport Power Rank 2017 place la Confédération Helvétique au cinquième rang des passeports les plus puissants du monde, atteignant un score de 155.

Plus le score visa-free est élevé, meilleure est la mobilité globale dont bénéficie le détenteur du passeport.

Le Global Passport Power rank 2017 trie tous les passeports du monde en fonction du nombre total de voyages autorisés sans visa. Plus le score visa-free est élevé, meilleure est la mobilité globale dont bénéficie le détenteur du passeport.

La Suisse obtient le score de 155, ce qui signifie que le détenteur d'un passeport suisse peut visiter 155 pays sans avoir besoin d'un visa, ou avec un visa délivré à l'entrée du pays.

Le haut du classement est occupé par Singapour, qui comptabilise un score de 159, dû à une récente décision du Paraguay de revoir ses exigences à la baisse pour les détenteurs de passeports asiatiques. L'entrée d'un pays asiatique en tête de liste est une grande première pour ce classement.

L'Allemagne, la Suède et la Corée du Sud suivent avec un score de 158 et 157 pour la Corée du Sud.

Les mauvais élèves sont l'Afganistant avec un score de 22 points, suivi par le Pakisan et l'Irak avec 26 points.



Un classement individuel est également élaboré en fonction des caractéristiques individuelles de chaque pays et de chaque visa.

La Suisse est 14ème au rang individuel, comptabilisant 122 entrées sans visa et 33 arrivées avec un visa.

7 versions du passeport Suisse

Dans sa version moderne, sept versions du passeport existent. La première est parue en 1915 et a été suivie par une nouvelle version en 1930, puis en 1959, 1985, 2003, 2006 et finalement 2010. La dernière version inclut les données biométriques dans une puce électronique, comme le faisait déjà la version 2006. Ces dernières font référence aux empreintes digitales, la signature et une photo du visage du titulaire.

La couverture du passeport reprend le rouge du drapeau ainsi que la croix blanche. Sur la couverture, la croix est répétée en tant que pattern en relief et semble irradier de la croix blanche. La croix figure au centre de chacune des pages à l’intérieur du passeport. À chaque page son canton et son illustration, toujours traitée dans les même couleurs.