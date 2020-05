Le gérant d’actifs écossais Baillie Gifford ouvre un bureau à Zurich

Le gérant d’actifs écossais Baillie Gifford ouvre un bureau à Zurich afin d’offrir localement ses services à sa clientèle institutionnelle et Wholesale suisse. Anna Bretschneider a été nommée à la direction de la filiale.

Après Dublin et Francfort, le bureau de Zurich est le troisième site européen ouvert en trois ans par Baillie Gifford. Le gérant d’actifs écossais veut offrir localement ses services à sa clientèle institutionnelle et Wholesale suisse.

Anna Bretschneider a été nommée à la direction de la filiale. Elle a rejoint Baillie Gifford en septembre 2019, et a pour tâche de développer la présence de la firme sur le marché suisse, d’établir des relations durables à long terme avec les investisseurs et de diriger le bureau de Zurich. Anna Bretschneider peut se prévaloir d’une longue expérience de la collaboration avec les investisseurs institutionnels et des clients Wholesale dans la région DACH, en particulier en Suisse.

Elle a précédemment travaillé comme responsable de la distribution en Suisse chez Macquarie Investment Management. Auparavant, elle a passé 14 ans chez MFS Investment Management, où elle a occupé différents postes, notamment celui de directrice pour la Suisse, l'Autriche et le Luxembourg. Anna Bretschneider est titulaire d'un Master of Arts de l'Université de Gdansk et d'un MBA de la FOM Université des sciences appliquées, Munich.

« Nous servons actuellement 37 clients de 12 pays européens et les actifs sous gestion représentent environ 10 milliards d’euros. Parmi eux se trouvent également des clients suisses. Nous voyons un grand potentiel de croissance à long terme en Suisse. Nous avons d’une part déjà investi dans certaines entreprises suisses à forte croissance, et nous voulons d’autre part également nous développer en attirant de nouvelles caisses de pension et clients Wholesale», commente l'associé Stuart Dunbar.

Baillie Gifford propose aux investisseurs suisses une alternative aux nombreux véhicules de placement adossés à un benchmark ou gérés passivement. Ses portefeuilles sont sensiblement différents de l’indice de référence et comportent une part d’environ 90% d’Active Shares.

Principale actionnaire externe de Tesla, la société d’investissement indépendante est détenue à 100 % par 46 associés actifs avec en moyenne 21 ans d'ancienneté. Ils sont les administrateurs de l'entreprise et transmettront leurs parts à la génération suivante lorsqu'ils prendront leur retraite.