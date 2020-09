Temenos signe avec Elevations Credit Union

mardi, 15.09.2020

Le genevois Temenos a décroché un contrat avec l’américain Elevations Credit Union.

Le développeur de logiciels bancaires est basé à Genève (Keystone).

Le développeur de logiciels bancaires Temenos a conclu un contrat avec la coopérative américaine Elevations Credit Union. Cette dernière s'appuiera sur la technologie du groupe genevois afin de développer l'offre numérique proposée à ses membres. Les détails financiers de l'opération ne sont pas précisés.



Actif dans l'Etat du Colorado, Elevations Credit Union compte 140'000 sociétaires et affiche une somme de bilan de 2 milliards de dollars. L'établissement souhaite moderniser son interface en ligne et son application mobile pour les clientèles privée et commerciale, précise mardi Temenos. (AWP)



Lire aussi: Temenos: «Les banques numériques ont besoin de nos infrastructures»