Amazon veut utiliser la main comme moyen de paiement

mardi, 21.01.2020

Le géant technologique Amazon développe des terminaux de paiement pour permettre aux consommateurs de lier les informations bancaires à leurs mains. Il ne suffira plus que d'un geste pour régler ses achats.

MH



Amazon n'est pas à son premier coup d'essai dans le secteur des paiements.(Keystone)

Amazon a déposé un brevet pour un système de paiement palmaire, a révélé le Wall Street Journal. Lors d'un achat, plus besoin de sortir son porte-monnaie ou son smartphone, il suffira de présenter sa main, préalablement associée à ses informations bancaires, au dessus d'un terminal.

Le géant technologique a déjà déposé un brevet pour son invention et serait en discussion avec Mastercard et Visa. Selon le Wall Street Journal, JP Morgan Chase&Co, Wells Fargo&Co ou encore Synchrony Financial auraient exprimé leur intérêt pour ce moyen de paiement novateur.

Amazon n'est pas à son premier coup d'essai dans le secteur des paiements. Le service Amazon Go permet actuellement aux clients de sortir du magasin sans s'arrêter pour payer. Le groupe a également développé Amazon Pay, un portefeuille numérique que les consommateurs peuvent utiliser pour effectuer des paiements auprès de marchands en ligne n'appartenant pas à Amazon.

Ce nouveau projet de paiement palmaire pose la question de possibles fraudes, les empreintes digitales présentant actuellement des lacunes en matière de sécurité. Mais également des questions de confidentialité. En effet, selon certaines sources, les données qui passent dans les terminaux d'Amazon, y compris le lieu et l'heure de la transaction, seraient stockées sur le cloud de l'entreprise. A elle donc d'user de la plus fine des argumentations pour convaincre des clients réticents à livrer davantage d'informations personnelles.