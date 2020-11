Revers pour le canakinumab de Novartis, en échec face à la Covid-19

vendredi, 06.11.2020

Le géant pharmaceutique bâlois Novartis essuie un échec avec le canakinumab contre le coronavirus. Son médicament n’a pas permis d’améliorer les chances de survie des patients lors d’une étude clinique avancée. Le laboratoire conserve un espoir dans le domaine de la Covid avec son ruxolitinib.

L'anti-inflammatoire du groupe bâlois, administré en plus de standards thérapeutiques actuels, n'a pas fait ses preuves. (Keystone)

Novartis reconnaît vendredi n'avoir pas atteint le critère primaire d'une étude clinique avancée sur l'administration de son Ilaris (canakinumab) à des patients Covid-19 hospitalisés. L'anti-inflammatoire, administré en plus de standards thérapeutiques actuels, n'a pas permis d'améliorer les chances de survie sans recours à un respirateur artificiel invasif.



L'administration de ce médicament déjà approuvé dans d'autres indications n'a pas non plus permis d'observer une réduction de la mortalité chez ces patients, ajoute la multinationale dans son communiqué.



Le laboratoire rappelle néanmoins avoir récemment conclu un partenariat avec son modeste homologue zurichois Molecular Partners dans le domaine du Covid et mener encore une étude clinique de phase III sur le ruxolitinib dans cette indication. (AWP)