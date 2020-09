Nestlé lance le rachat du spécialiste des allergies Aimmune

lundi, 14.09.2020

Le géant Nestlé lance aujourd'hui le rachat de la société biopharmaceutique Aimmune Therapeutics, dans laquelle il détient actuellement une participation de 25,6%

Nestlé valorise le groupe américain à hauteur de 2,6 milliards de dollars.(Keystone)

L'acquisition de la société biopharmaceutique Aimmune Therapeutics va permettre à Nestlé de se renforcer dans le domaine des allergies. Sauf prolongation ou résiliation anticipée, cette offre de rachat se poursuivra jusqu'au 9 octobre, d'après un communiqué publié lundi.



Avec une action fixée à 34,50 dollars (31,3 francs), Nestlé valorise le groupe américain à hauteur de 2,6 milliards de dollars (2,36 milliards de francs).



Via sa filiale Nestlé Health Science, la société veveysane veut surtout s'emparer du Palforzia, un produit récemment homologué aux Etats-Unis et présenté comme le seul aidant à réduire la fréquence et la gravité des réactions allergiques aux arachides chez les enfants de 4 à 17 ans. Cette allergie, la plus répandue au monde, touche globalement 240 millions de personnes.(AWP)