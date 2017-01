Rio Tinto: les exportations de minerai de fer en hausse en 2016

mardi, 17.01.2017

Le géant minier anglo-australien Rio Tinto a annoncé mardi une hausse de ses exportations de minerai de fer en 2016 à la faveur d'une remontée des cours des matières premières.

Les exportations de minerai de fer se sont accélérées au dernier trimestre 2016 (+8% par rapport au troisième trimestre) tandis que la production a augmenté dans le même temps de 3%.

Les cours ont fortement augmenté ces derniers mois, et l'action de Rio Tinto s'est appréciée de plus de 60% par rapport à son niveau d'il y a un an.



Les exportations de minerai de fer de Rio Tinto ont cru de 3% sur un an en 2016, à 327,6 millions de tonnes, conformément aux objectifs. La production a augmenté de 6% à 329,5 millions de tonnes.



"Nous avons fourni une performance opérationnelle robuste en 2016, soutenue par notre course à l'efficacité et à l'optimisation de nos flux de trésorerie", a déclaré dans un communiqué le directeur général du groupe Jean-Sébastien Jacques, qui assure que cette "approche disciplinée demeure de rigueur en 2017".



Le géant minier avait continué d'accroître sa production de minerai de fer alors même que les cours baissaient. D'après les analystes, il est bien placé pour affronter d'éventuels vents contraires.



"Rio Tinto a livré un autre rapport favorable sur sa production", a déclaré l'analyste Ric Spooner, de CMC Markets. "Globalement, le groupe est bien placé pour affronter toute baisse des cours des métaux, avec un bilan solide et des perspectives de nouveaux gains de productivité".



La production de cuivre a augmenté de 4% à 523 tonnes mais ces chiffres sont en deçà des objectifs.



En cause en particulier, une production inférieure aux projections à la mine américaine de Kennecott victime d'un glissement de terrain en 2013. - (awp)