CES 2020: Sony dévoile une voiture électrique

mardi, 07.01.2020

Le géant japonais des technologies Sony a surpris l'auditoire du CES 2020 en présentant sa nouvelle voiture électrique Vision-S.

MH



La voiture Vision-S met en valeur les atouts de Sony en matière de produits de divertissement et de capteurs de caméra.

La voiture électrique de Sony a créé la surprise lors de la conférence de la marque au CES 2020. Baptisée Vision-S, la berline est conçue pour mettre en valeur les atouts du géant japonais en matière notamment de produits de divertissement et de capteurs de caméra.

"Ce prototype incarne notre contribution à l'avenir de la mobilité", a déclaré le CEO de Sony, Kenichiro Yoshida, sans indiquer qu'il avait l'intention de vendre cette voiture au public.

Un total de 33 capteurs, y compris des capteurs d'image CMOS et des capteurs ToF, sont intégrés dans le véhicule, afin de détecter et de reconnaître les personnes et les objets à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture, et fournissent un support de conduite "très avancé", note Samsung.

Les capteurs situés à l'intérieur de la voiture surveilleront l'état des conducteurs et des passagers. L'expression faciale et les mouvements corporels des conducteurs seront utilisés pour mesurer leur concentration et leur niveau de fatigue, en envoyant des alertes si nécessaire.

La voiture comprend la technologie "360 Reality Audio" de Sony, des haut-parleurs intégrés à chaque siège pour encapsuler les passagers dans le son. Les sièges avant font face à un écran panoramique sur lequel un contenu peut être apprécié via une interface utilisateur intuitive.