Le groupe genevois SGS inaugure un centre de recherche en cybersécurité en Autriche

mardi, 17.11.2020

Le géant de l'inspection et de la certification SGS a inauguré, ce mardi, un centre de recherche sur la cybersécurité: le Lamarr Security Research. Portant le nom de la brillante inventrice du wifi, il est situé au cœur de l'Université technique de Graz, sur un campus entièrement dédié à cette thématique.

Le professeur en sécurité des systèmes à l'Université technique de Graz, Stefan Mangard et Martin Schaffer, responsable mondial des services de cybersécurité numérique et innovation chez SGS.

Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS a officiellement inauguré mardi un centre de recherche sur la cybersécurité avec l'université technologique autrichienne de Graz. Il a été baptisé Lamarr Security Research, en référence à celle qui était à la fois une brillante inventrice et une célèbre actrice hollywoodienne, Hedy Lamarr.



La scientifique d’origine autrichienne a marqué l'histoire des télécommunications. La méthode de transmission qu'elle a mise au point, l'étalement de spectre par saut de fréquence, est toujours utilisée dans les techniques de GPS, pour le Wifi ou de la téléphonie mobile.

Le nouvel épicentre du campus international de cybersécurité de Graz a pour ambition de mettre à disposition du public des solutions de sécurité des systèmes et de protection des données personnelles. «Nos recherches porteront sur une large gamme de sujets, depuis les transistors jusqu'aux applications complexes pour le cloud, afin de rendre les systèmes sécurisés et privés plus efficaces et vérifiables», décrit Stefan Mangard, professeur à l'université de Graz, dans un communiqué publié ce jour. SGS en fournit un financement de base, et les chercheurs sont maintenant en quête d'autres sponsors partenaires qui partagent leur vision.



