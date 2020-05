Nestlé injecte un million de francs pour la réouverture du secteur de la gastronomie

vendredi, 08.05.2020

Le géant de l'alimentation Nestlé va apporter une aide à 5000 établissements actifs dans la restauration pour une valeur totale d'un million de francs.

Le support de Nestlé prendra notamment la forme de "mise à disposition de gratuités, ou d'un allongement de la durée de paiement des factures".(Keystone)

Avec son initiative "Toujours ouvert pour vous", Nestlé vient en aide au secteur gastronomique en Suisse. Le géant de l'alimentation va apporter une aide à 5000 établissements actifs dans la restauration pour une valeur totale d'un million de francs.



"La crise du Covid-19 a un impact considérable et profond sur nos vies. Elle a aussi un impact sans précédent sur les professionnels de la restauration hors foyer, sur leurs employés, ainsi que sur leurs familles. Un grand nombre de ces professionnels sont nos clients et partenaires, souvent de longue date", écrit Nestlé.



"En ces temps difficiles, Nestlé souhaite être un soutien sur lequel ils peuvent compter. C'est pour cette raison que l'initiative 'Always open for you' a été récemment lancée au niveau mondial", poursuit la multinationale dont le siège se situe à Vevey (VD).

Stabiliser le secteur

En Suisse, l'initiative est portée par les marques Henniez, San Pellegrino, Thomy, Garden Gourmet ainsi que Nespresso et Nescafé, toutes actives dans la restauration hors foyer. Elle concernera 5000 cafés, hôtels ou restaurants suisses, déjà clients Nestlé, et leur apportera une aide pour redémarrer leur activité dès le 11 mai prochain.



Au total, le support de Nestlé en Suisse représentera une valeur de plus d'un million pour les acteurs de la branche, indique Nestlé. Ce support prendra notamment la forme de "mise à disposition de gratuités, d'un allongement de la durée de paiement des factures ou encore de la possibilité de suspendre temporairement les charges locatives des machines à café".



"Nous espérons ainsi participer à la stabilité du secteur de la restauration hors foyer", explique Eugenio Simioni, CEO de Nestlé Suisse.(awp)