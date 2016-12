Odebrecht tourne la page avec une amende record au Brésil, aux USA et en Suisse

jeudi, 22.12.2016

Le géant brésilien de BTP Odebrecht et sa filiale Braskem, au coeur du scandale Petrobras, ont accepté de payer des amendes record de 3,5 milliards de dollars aux autorités brésiliennes, suisses et américaines.

Le géant brésilien de BTP Odebrecht et sa filiale Braskem, au coeur du scandale Petrobras, ont accepté de payer des amendes record de 3,5 milliards de dollars aux autorités brésiliennes, suisses et américaines afin de tourner la page et reprendre les affaires.



Odebrecht a versé 2,6 milliards de dollars et le pétrochimiste Braskem 957 millions de dollars, ont annoncé mercredi les autorités américaines.



Les deux amendes combinées représentent "la plus forte somme jamais versée dans le cadre d'un scandale de corruption à l'étranger", assure le ministère de la Justice américain (Doj).



L'essentiel (80%) de l'amende d'Odebrecht de 2,6 milliards de dollars sera reversée aux autorités brésiliennes, les 20% restants étant répartis entre la Suisse et les Etats-Unis.



Dans le cas de Braskem, le Brésil recevra 70% du total et la Suisse et les Etats-Unis, 15% chacun.



Le groupe Odebrecht avait formé un cartel avec ses concurrents pour truquer les juteux marchés de sous-traitance du géant pétrolier public brésilien Petrobras.



Il a mis en oeuvre un "stratagème de corruption massif et sans précédent" pendant plus d'une décennie en versant près de 800 millions de dollars de pots-de-vin à des responsables gouvernementaux sur "trois continents", a souligné le DoJ.



Selon le DoJ, qui agit en vertu d'une loi lui permettant de punir les faits de corruption à l'étranger, Odebrecht a reconnu que le montant approprié de l'amende devrait être de 4,5 milliards de dollars mais a assuré ne pas avoir les ressources pour régler une telle somme.



'Clore un chapitre ténébreux'



"Cette amende est très élevée mais elle va clore un chapitre ténébreux de l'histoire du groupe", a déclaré à l'AFP l'économiste Margarida Gutierrez, de l'Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ).



Aujourd'hui le groupe Odebrecht "est pratiquement exclu de toutes les affaires dans le monde" en raison du scandale de corruption, selon l'experte.



"Aujourd'hui il ne peut participer à aucun appel d'offres au Brésil ni probablement hors du Brésil, donc le montant de l'amende en elle-même ne représente pas grand chose", a estimé Mme Gutierrez.



Selon elle, Odebrecht "a les moyens de se remettre sur pied et fait ce qu'il faut pour cela".



Les autorités brésiliennes accusent le groupe d'avoir pris la tête d'un cartel des géants de la construction qui a payé des millions de dollars en pots-de-vin pour truquer des marchés publics, y compris pour la construction du stade du match d'ouverture du Mondial-2014, à Sao Paulo.



"Odebrecht a mérité son amende (...) au moment où le pays combat la corruption et envoie les corrompus en prison", assure à l'AFP Rubens Barbosa, ex-ambassadeur du Brésil aux Etats-Unis et président d'un conseil de commerce extérieur à la Fédération des industries de Sao Paulo.



Début décembre, 77 anciens dirigeants et cadres d'Odebrecht, dont l'ancien PDG Marcelo Odebrecht, ont signé des accords individuels de collaboration avec la justice brésilienne en échange de remises de peine.



Leurs dénonciations, négociées dans le plus grand secret ces derniers mois, viseraient au moins 130 hommes politiques de tous bords, dont l'ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), et font trembler toute la classe politique.



Récemment, l'ex-vice-président des relations institutionnelles de Odebrecht, M. Melo Filho, a affirmé qu'en 2014 le groupe a donné dix millions de réais (plus de trois millions de dollars) pour des campagnes du PMDB (centre-droit), dirigé par l'actuel président Michel Temer qui a "rejeté avec véhémence" ces "fausses accusations".



Depuis qu'il a remplacé la présidente de gauche, Dilma Rousseff, écartée en mai puis destituée en août au terme d'une procédure controversée, le conservateur Temer a déjà perdu six ministres et un proche conseiller, la plupart suite à des dénonciations pour corruption.



En mars, les enquêteurs avait découvert chez Odebrecht une comptabilité secrète où étaient recensés, sous des noms codés, des versements en faveur de 200 hommes politiques de 24 formations, pour les élections municipales de 2012 et les élections générales (présidentielle, législatives, sénatoriales) de 2010 et 2014. - (awp)