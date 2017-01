UBS: bénéfice net amputé de moitié en 2016

UBS a dégagé en 2016 un bénéfice net de 3,3 milliards de francs, en recul de près de moitié (-46,8%) sur un an. Le quatrième trimestre s'est révélé bien meilleur que les attentes.

Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende ordinaire inchangé de 0,60 franc par action au titre de 2016. L'année précédente, un dividende spécial de 0,25 franc par titre était venu gonfler la rémunération des actionnaires.

Le géant bancaire UBS a dégagé en 2016 un bénéfice net de 3,3 milliards de francs, en recul de près de moitié (-46,8%) sur un an. Ce résultat a été réalisé dans des conditions de marché très difficiles et un climat d'incertitude sur le plan géopolitique, indique le groupe vendredi. Le quatrième trimestre s'est révélé bien meilleur que les attentes. La banque aux trois clés s'estime en bonne voie pour atteindre ses objectif d'économies de 2,1 milliards de francs d'ici fin 2017.



Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende ordinaire inchangé de 0,60 CHF par action au titre de 2016. L'année précédente, un dividende spécial de 0,25 CHF par titre était venu gonfler la rémunération des actionnaires.



Au quatrième trimestre, le produit d'exploitation s'est fixé à 7,00 mrd CHF, en progression de 3,4% sur un an. Le résultat avant impôts a été multiplié par 3,5 à 848 mio, tandis que le bénéfice net s'affiche en recul de 22% à 738 mio.



UBS a provisionné au cours du dernier partiel une somme de 162 mio CHF destinée aux litiges. Les coûts de restructuration ont atteint 372 mio durant la même période.



UBS dépasse les prévisions du consensus AWP en ce qui concerne le produit d'exploitation, le résultat avant impôts et le bénéfice net au 4e trimestre, attendus respectivement à 6,86 mrd, 362 mio et 296 mio CHF. Les provisions pour risques judiciaires s'avèrent moins élevés que prévu, tandis que les coûts de restructuration sont peu ou prou dans la cible.



Les activités de gestion de fortune ont subi au 4e trimestre des reflux nets de 1,1 mrd CHF. A fin décembre, la masse sous gestion atteignait 2821 mrd CHF, contre 2747 mrd au 30 septembre.



A fin décembre, le ratio de fonds propres durs affichait 13,8%, en recul de 0,2 point de pourcentage sur trois mois.



UBS ne fournit pas de prévisions chiffrées pour 2017. La grande banque affirme qu'elle continuera à mettre en oeuvre sa stratégie avec discipline, en la positionnant pour atténuer les effets négatifs attendus et pour bénéficier de toute nouvelle amélioration des conditions du marché. - (awp)