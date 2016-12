21st Century Fox va débourser 14,8 milliards pour acheter intégralement Sky

jeudi, 15.12.2016

Le géant américain des médias 21st Century Fox de la famille Murdoch a annoncé jeudi qu'il allait débourser 14,8 milliards de dollars pour acheter l'intégralité du groupe de télévision britannique Sky.

21st Century Fox avait annoncé la semaine dernière avoir approché Sky mais avait prévenu que des détails devaient encore être finalisés.

Le géant américain des médias 21st Century Fox de la famille Murdoch a annoncé jeudi qu'il allait débourser 14,8 milliards de dollars pour acheter l'intégralité du groupe de télévision britannique Sky.



Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Sky recevront 10,75 livres par action en numéraire de la part de Fox, qui possédait déjà 39% du groupe britannique.



Cherchant à consolider ses actifs dans les médias en Europe, la Fox rachète ainsi les 61% du capital de Sky qu'il ne détenait pas et récupère au passage ses plus de 20 millions d'abonnés présents au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche, en Irlande et en Italie.



21st Century Fox avait annoncé la semaine dernière avoir approché Sky mais avait prévenu que des détails devaient encore être finalisés.



Satisfait du prix final, le comité indépendant mis en place par le conseil d'administration du groupe britannique a décidé de recommander la transaction à ses actionnaires, assure Fox, qui souligne que son offre représente une prime d'environ 40% pour les actionnaires de Sky. Ils n recevront toutefois pas de dividende en 2017, avance Fox.



Cette opération doit également aussi recevoir le feu vert des autorités britanniques.



Ce n'est pas la première fois que la famille Murdoch tente de prendre le contrôle total de Sky.



En 2012, une tentative d'emprise du groupe britannique qui s'appelait alors BSkyB avait pâti du contexte sulfureux lié des écoutes téléphoniques du News of the World, tabloïd britannique de la galaxie Murdoch qui a ensuite été fermé.



Ce nouvel assaut s'inscrit, lui, dans un contexte particulier de grandes manoeuvres dans les médias en Europe.



Sky s'est par exemple récemment consolidé en intégrant totalement dans son giron Sky Italia et Sky Deutschland, ce qui lui permet d'offrir des services de télévision payante et de connexion internet dans cinq grands pays européens.



Mais le groupe fait face à une concurrence acharnée, avec par exemple BT (l'ancien British Telecom) qui a musclé son offre dans la diffusion de matches de football du championnat d'Angleterre. Sky, qui dispose aussi des droits exclusifs pour la diffusion au Royaume-Uni de la série à succès Games of Thrones (Le trône de fer), fait aussi face à la montée en puissance de nouveaux acteurs comme le géant de la vidéo en ligne Netflix. - (awp)