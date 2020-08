Nestlé veut racheter l'intégralité d'Aimmune Therapeutics

Le géant alimentaire Nestlé veut acquérir intégralement la société biopharmaceutique Aimmune Therapeutics, dans laquelle elle détient actuellement une participation de 25,6%.

L'acquisition va contribuer à la croissance organique de Nestlé en 2021, ainsi qu'au bénéfice d'ici 2022-2023.(Keystone)

Nestlé va lancer une offre publique d'achat pour la société cotée à Wall Street Aimmune Therapeutics, proposant 34,50 dollar (31,18 francs) par action et valorisant l'entreprise à 2,6 milliards de dollars.



Le prix proposé implique une prime de 170% par rapport au cours de clôture de vendredi, soit 12,60 dollars, indique lundi Nestlé. L'opération sera financée grâce aux "liquidités disponibles".



L'acquisition va contribuer à la croissance organique du géant veveysan en 2021, ainsi qu'au bénéfice d'ici 2022-2023.



En rachetant Aimmune, Nestlé - via sa filiale Nestlé Health Science - veut principalement s'emparer du Palforzia, un produit récemment homologué aux Etats-Unis présenté comme le seul aidant à réduire la fréquence et la gravité des réactions allergiques aux arachides chez les enfants, selon le communiqué.



Cette allergie, la plus répandue au monde, touche globalement 240 millions de personnes.

Jusqu'ici, le paquebot alimentaire vaudois avait investi 473 millions de dollars dans la société californienne, basée à Brisbane. Il avait injecté 145 millions de dollars en novembre 2016, puis 30 millions en février 2018, 98 millions en novembre de la même année et 200 millions en janvier dernier.(AWP)