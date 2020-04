Le G20 accorde une pause aux pays les plus pauvres en suspendant leur dette

mercredi, 15.04.2020

Le G20 emboite le pas au G7 et dit «oui» à la suspension du service de la dette des pays les plus pauvres du globe.

Réunis par vidéoconférence, les ministres des finances et les banquiers centraux du G20 ont donné leur aval à une suspension provisoire du service de la dette des pays les plus pauvres. (Keystone)

Les ministres des finances et les banquiers centraux du Groupe des vingt (G20) ont donné mercredi leur aval à une suspension provisoire du service de la dette des pays les plus pauvres. Ils l’ont annoncé à l'issue de leur réunion par visioconférence. Le G20 rassemble notamment l’Afrique du Sud, le Brésil, la France, les Etats-Unis, la Chine ou encore la Russie. «Nous nous sommes mis d'accord sur une approche coordonnée avec un échéancier commun fournissant les principales caractéristiques de cette initiative (...) qui a également été approuvée par le Club de Paris», précisent-ils. «Tous les créanciers officiels bilatéraux participeront à cette initiative», ajoute le G20 exhortant également les créanciers privés à participer à l'initiative.

Mardi, le G7 s'était dit favorable à une telle initiative pour aider ces pays à faire face aux impacts sanitaires et économiques de la pandémie due au nouveau coronavirus, mais à condition de recevoir l'aval du G20. «Nous sommes déterminés à ne ménager aucun effort pour protéger les vies humaines», a déclaré Mohammed al-Jadaan, le ministre des Finances saoudien lors d'une conférence de presse virtuelle. Il a en outre souligné qu'en cette période inédite, il fallait soutenir autant que possible l'économie mondiale et s'assurer de la résilience du système financier. «Nous devons poursuivre nos efforts et les amplifier», a-t-il ajouté, alors que les gouvernements ont déjà dépensé des milliers de milliards de dollars pour endiguer l'impact de la pandémie, qui paralyse des pans entiers de l'économie mondiale.

Le Covid-19 a déjà contaminé plus de deux millions de personnes dans le monde. (AFP/AWP)

