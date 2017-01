«Les grandes choses» de Donald Trump

lundi, 02.01.2017

Le futur président américain veut rapidement réaliser de grandes choses, ainsi qu'il le dit et revenir sur des décisions de l'administration Obama.

Donald Trump veut abroger des décrets et dispositions décidés pendant les huit dernières années.

Donald Trump prévoit de réaliser "plusieurs grandes choses" dès sa prise de fonctions à la Maison Blanche, dont des décrets présidentiels pour revenir sur des décisions de l'administration Obama, a assuré le porte-parole du milliardaire républicain, précisant qu'il continuera de tweeter.

Le président élu des Etats-Unis, qui sera investi le 20 janvier, devrait signer une série de décrets présidentiels pour "abroger beaucoup de régulations et de dispositions qui ont été décidées par cette administration pendant les huit dernières années et qui ont freiné la croissance économique et les créations d'emplois", a affirmé Sean Spicer dimanche sur ABC.

"Ce ne sera pas une chose. Ce sera plusieurs grandes choses", a-t-il ajouté.

Le futur président ne renoncera pas à son utilisation controversée et active du réseau social Twitter, son moyen de communication préféré, une fois à la Maison Blanche.

"Avec tout le respect que je vous dois", a souligné Sean Spicer, "je pense que ça fait flipper les médias traditionnels qu'il soit suivi par plus de 45 millions de personnes sur les réseaux sociaux, qu'il puisse avoir une conversation directe" avec les Américains.