Dix pépites fintech suisses à surveiller en 2020

mercredi, 15.04.2020

Le futur de la banque et de la finance se construit grâce à de jeunes entreprises qui n’ont pas peur de bousculer les codes. Du crédit à la blockchain, découvrez les start-up fintech helvétiques qui grimpent.

SM



Utiliser son smartphone pour retirer de l'argent, sans devoir passer par une banque: c'est le projet de Sonect, l'une des dix start-up mises en lumière par Venturelab.

Le milieu bancaire et financier traditionnel n’a qu’à bien se tenir: ce sont les start-up fintech qui façonneront son avenir. Si de nombreuses licornes comme Revolut, N26, Monzo et TransferWise se concentrent sur le secteur B2C, les projets qui émergent sur le territoire suisse sont plutôt actifs sur le segment B2B. D’ailleurs, le terreau helvétique est particulièrement fertile pour ces idées mêlant finance et innovation. En tant que grand centre financier où l'expertise bancaire et d'assurance se combine à l'excellence technologique, la Suisse représente une base solide pour cette industrie fintech florissante.



L’accélérateur Venturelab a sélectionné dix start-up particulièrement en vogue qu’il faudra surveiller en 2020.

AlgoTrader

Née en 2014, l’entreprise zurichoise a développé une suite de logiciels de trading algorithmique entièrement intégrés, destinés aux hedge funds. Ces outils permettent la recherche quantitative, le développement de stratégies de trading, le backtesting stratégique et le trading automatique à la fois pour les titres traditionnels et les crypto-actifs. En croissance rapide, elle compte plus de 25 employés et dispose déjà de quatre bureaux à l’étranger, notamment dans les pôles financiers que sont New York et Singapour. AlgoTraders dénombre environ 80 clients à travers le globe. En janvier, la jeune pousse a levé 3,7 millions de francs en tour de table de série A.

Apiax

Pionnière de la RegTech, la jeune société de Zurich vise à rendre les obligations de conformité plus légères, simples et efficaces. Sa solution mêlant expertise juridique et technologique aide les acteurs du secteur bancaire à transformer des réglementations complexes en règles de conformité binaires, faciles à appréhender et lisibles par une machine. L’objectif: permettre aux entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier sans se soucier des vents contraires réglementaires. Fondée en 2017, la firme d’une taille de 39 employés se déploie déjà dans des bureaux à Londres et à Lisbonne.

Crypto Finance

Fondé en 2017 et installé à Zoug ainsi que dans un bureau zurichois, ce holding technologique fournit des services liés à la blockchain. Son but: bâtir un pont entre le monde financier traditionnel et le marché des crypto-actifs. Elle offre ses services financiers via trois filiales: Crypto Fund AG en asset management, Crypto Broker AG en courtage et Crypto Storage AG en infrastructure de stockage d’actifs numériques.

Imburse

Sise à Zurich, la start-up aide les grandes compagnies à accéder facilement au réseau mondial des paiements. Sa plateforme cloud permet à ces dernières de simplifier l'intégration de technologies de paiement à leur système informatique via une unique connexion. Ainsi, ses clients peuvent payer ou être payés sur n'importe quel marché, via n'importe quelle technologie, et ce, pour n'importe quel montant. Son portail améliore les capacités de transaction des entreprises, tout en minimisant la complexité et l'intégration informatique. En novembre dernier, la jeune pousse a levé 1,6 million de francs.

Ledgy

Ledgy aide les start-up à professionnaliser, dès le départ, leur actionnariat salarié et leurs relations avec les investisseurs. Plus jamais d’erreurs dans la structure du capital, une meilleure communication avec les investisseurs, des tours de financements mieux organisés,… Autant d’avantages que la solution logicielle de Ledgy apporte, au regard de la structure évolutive du capital des entreprises clientes. La fintech a été créée en 2017, à Zurich.

Pexapark

L’entreprise installée à Schlieren, dans le canton de Zurich, aide les investisseurs intéressés par les actifs renouvelables à réussir sur les nouveaux marchés de l'énergie non subventionnés. Elle déploie des logiciels et un service de conseils en gestion des risques, recherche, analyse et transaction PPA (Power Purchase Agreement). Fondée en 2017, la firme a pour but de devenir la première plateforme de négoce d'énergie renouvelable. Début avril, la start-up a dévoilé sa plateforme communautaire qui permet aux entreprises impliquées dans les énergies renouvelables de se rencontrer et de communiquer virtuellement autour de leurs activités. Appelée PexaConnect, ce portail s’apparente à un LinkedIn des énergies renouvelables.

Sonect

Grâce à ce projet, chaque boutique devient un bancomat. Née en 2016, la start-up a conçu une plateforme et une application qui transforment les caisses enregistreuses en guichets automatiques, rendant les retraits d'espèces accessibles partout, rapidement et économiquement. L’équipe de 25 collaborateurs répartis entre Zurich, Vilnius et Mexico a déjà connecté plus de 2.300 magasins, ce qui représente déjà le plus grand réseau de retrait d'espèces de Suisse. Sonect prévoit l’expansion européenne de sa solution d’uberisation des distributeurs de billets dans un avenir immédiat.

Switzerlend

Sur sa plateforme en ligne Lend.ch, l’entreprise zurichoise propose des prêts directs aux particuliers et aux entreprises grâce au crowdlending ou peer-to-peer lending. Avec ce portail, la start-up élimine tous les intermédiaires – notamment les banques – de la chaîne. Seules restent les deux parties concernées: emprunteurs et investisseurs. Résultat: des taux d'intérêt plus bas pour les emprunteurs et des rendements plus élevés pour les investisseurs.

Tradeplus24

L’objectif de cette fintech basée à Zurich et implantée en Australie est de rendre les prêts structurés accessibles aux PME. Tradeplus24 propose des crédits flexibles à des sociétés qui ne pourraient normalement pas accéder à ce type de produits, en raison de leur faible envergure. Ayant mis au point un système complètement automatisé, la start-up est capable de proposer ces solutions aux PME de toute la Suisse, à un faible coût. Créée en 2016, l’entreprise a levé plus de 120 millions de francs en 2019 auprès de structures comme Credit-Suisse, SIX Group et la Berliner Volksbank Ventures.

Turicode

L’entreprise de Winterthur permet à ses clients de tirer profit de leurs documents. Sa solution MINT.extract récupère et structure les données pertinentes issues de fichiers non structurés, les transformant en informations précieuses grâce à un système de machine learning. Ainsi, elle évite à de nombreux collaborateurs de passer des heures à simplement copier-coller des données issues de livres ou fichiers Word ou PDF dans des tableurs, par exemple.