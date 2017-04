L'euro stagne face au dollar

mercredi, 05.04.2017

Le franc suisse se stabilisait aussi face à l'euro, à 1,0696 franc suisse pour un euro tout comme face au dollar, à 1,0021 franc suisse.

Le franc suisse se stabilisait aussi face à l'euro, à 1,0696 franc suisse pour un euro tout comme face au dollar, à 1,0021 franc suisse.

L'euro stagnait encore face au dollar mercredi dans l'attente du compte rendu de la dernière réunion de la Fed, et des chiffres sur l'emploi aux Etats-Unis pour mars, avec en toile de fond le sommet sino-américain qui commence jeudi.

Vers 06H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,0673 dollar, contre 1,0674 dollar mardi à 21H00 GMT et 1,0672 lundi soir.

La monnaie européenne était également stable face au yen, à 118,15 yens pour un euro contre 118,20 yens mardi soir.

Le billet vert se stabilisait aussi face à la devise japonaise, à 110,70 yens contre 110,73 yens mardi.

Les investisseurs suivront la publication plus tard dans la journée des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine.

"Le marché va scruter dans le bilan de la Fed tous les indices sur le déroulement de sa stratégie ainsi que tous les signes susceptibles de donner une piste sur une accélération d'un relèvement des taux d'intérêt", a expliqué Rodrigo Catril, stratégiste auprès de la National Australia Bank.

Eric Rosengren, président de l'antenne régionale de la Fed de Boston, avait estimé la semaine dernière que la banque centrale américaine devrait relever les taux quatre fois cette année. La Réserve fédérale a déjà relevé les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage en mars et M. Rosengren plaide pour trois autres hausses, "au cours d'une réunion monétaire sur deux".

La prochaine réunion du Comité monétaire de la Fed (FOMC) est prévue les 2 et 3 mai. La prévision médiane des participants au FOMC mise sur trois relèvements en tout.

Le marché est également dans l'attente dans statistiques américaines sur l'emploi et le chômage en mars qui seront communiquées vendredi.

"L'achat de dollars pourrait être ravivé si nous pouvons voir de bons chiffres sur l'emploi", a expliqué à l'AFP Masakazu Satou, analyste chez GAitame Online.

Sur le front géopolitique, c'est le sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping jeudi et vendredi en Floride qui attire les regards avec notamment la question des relations commerciales entre les deux géants économiques. Ce premier face-à-face très attendu - à l'issue incertaine - devrait laisser une large place aussi à la Corée du Nord et son programme nucléaire.

Vers 06H00 GMT, la livre britannique se stabilisait à la monnaie unique, à 85,79 pence pour un euro, et baissait face au billet vert, à 1,2440 dollar pour une livre.

Le franc suisse se stabilisait aussi face à l'euro, à 1,0696 franc suisse pour un euro tout comme face au dollar, à 1,0021 franc suisse.

La devise chinoise valait 6,8866 yuans pour un dollar, contre 6,8872 yuans pour un dollar vendredi. Les échanges ont été interrompus mardi, comme lundi, en raison de jours fériés en Chine. (awp)



Cours de mercredi Cours de mardi

-------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0673 1,0674

EUR/JPY 118,15 118,20

EUR/CHF 1,0696 1,0694

EUR/GBP 0,8579 0,8581

USD/JPY 110,70 110,73

USD/CHF 1,0021 1,0019

GBP/USD 1,2440 1,2483