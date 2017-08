Le franc atteint son niveau le plus bas depuis la fin du taux plancher

jeudi, 27.07.2017

Le franc s'affaiblit encore, au plus bas depuis la fin du taux plancher.

Le franc poursuivait jeudi son affaiblissement face à l'euro, atteignant un nouveau seuil depuis l'abandon du taux plancher en janvier 2015.

A 12h38, la devise suisse s'échangeait à 1,12341 franc pour un euro, après avoir atteint un plus haut à 1,12480 EUR/CHF un peu plus tôt. Ce niveau constitue un nouveau record depuis l'abandon mi-janvier 2015 par la Banque nationale suisse du taux plancher face à la monnaie unique européenne. Un précédent plus haut avait été atteint en février 2016 à 1,11997 EUR/CHF.

Le franc a entamé en avril son mouvement de repli depuis le scrutin présidentiel français. L'élection d'Emmanuel Macron à l'Elysée a rassuré les marchés et enlevé la pression sur la monnaie helvétique, traditionnelle monnaie refuge.(awp)