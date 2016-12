Devises: le franc à un plus haut face à l'euro

mardi, 20.12.2016

Le franc évoluait à un plus haut face à l'euro mardi matin, alors que la Banque nationale suisse (BNS) a réaffirmé il y a quelques jours sa volonté de lutter contre un renchérissement de la devise helvétique.

A 11h01, la monnaie suisse s'échangeait à 1,06858 franc pour un euro, après un plus haut sur plusieurs semaines à 1,06745 EUR/CHF dans la matinée. La veille dans l'après-midi, la paire de devises se négociait encore à 1,07110 EUR/CHF.

La BNS avait indiqué jeudi, lors de son examen de la politique monétaire, qu'elle se réservait toujours la possibilité d'intervenir sur le marché des changes en cas de besoin. L'institut d'émission avait ajouté prendre en considération l'ensemble des monnaies pour ce faire.



Certains analystes estiment que la BNS pourrait laisser le franc s'apprécier face à l'euro, alors qu'elle défendait jusqu'à présent un niveau implicite de 1,07 EUR/CHF.



"Il semble que la BNS soit disposée à a abaisser le niveau d'intervention si le dollar continue de s'apprécier" face au franc, a indiqué Alessandro Bee, économiste chez UBS. De fait, la paire de devise s'échangeait mardi vers 11h à 1,0294 USD/CHF, en nette hausse par rapport à la veille.



Si la paire USD/CHF venait à atteindre 1,05, la BNS pourrait abaisser le seuil d'intervention pour la paire EUR/CHF à 1,05. Avec un cours à 1,10 USD/CHF, ce niveau pourrait même être ramené à 1,03 EUR/CHF, a estimé l'économiste.



Ce dernier a cependant averti que la BNS ne devait "pas envoyer de mauvais signaux aux marchés". Les intervenants pourraient interpréter un ajustement du niveau implicite d'intervention comme une volonté de la banque centrale de se retirer complètement du marché des devises. "Si la BNS abaisse le niveau (d'intervention), elle ne le fera que progressivement", a souligné M. Bee. - (awp)