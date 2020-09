Jan Bogdanovich rejoint la direction d'Also

Le fournisseur informatique lucernois Also nomme Jan Bogdanovich à la direction générale.

Le chef de la division Consommation, Jan Bogdaonvich, a rejoint la direction du groupe grossiste en appareils et logiciels électroniques. (Also)

Le grossiste en consommables informatiques Also renforce sa direction. En vue de promouvoir le développement de nouvelles applications à ses produits et de nouveaux modèles d'affaires, le groupe lucernois y a désigné Jan Bogdanovich.



Informaticien de formation, Jan Bogdanovich est actuellement à la tête de l'unité "Consumptional Business" en qualité de vice-président senior. Après avoir rejoint Also en 2014, il a joué un rôle central dans la mise en place de la plateforme infonuagique du groupe et le concept de Platform-as-a-Service (PaaS) pour l'entreprise, précise celle-ci jeudi soir.



"Sa compétence technologique et son sens des affaires en font un membre précieux de la direction du groupe", a déclaré le patron d'Also, Gustavo Möller-Hergt, cité dans un communiqué. (AWP)