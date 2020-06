Viteos se regroupe et transfère des emplois à La Chaux-de-Fonds

vendredi, 19.06.2020

Le fournisseur d'électricité et d'eau neuchâtelois Viteos va regrouper l'essentiel de ses activités sur un nouveau site principal à La Chaux-de-Fonds d'ici à 2024.

Même si elle est structurée et qu'elle opère comme une société privée, Viteos est en mains des collectivités publiques.

Le fournisseur d'électricité et d'eau neuchâtelois Viteos va regrouper l'essentiel de ses activités dans un nouveau bâtiment à La Chaux-de-Fonds, dont la construction coûtera 50 millions de francs.



"Viteos désire réunir la majeure partie de son personnel sur un nouveau site principal", a indiqué vendredi l'entreprise qui emploie environ 350 personnes. Selon la presse régionale, entre 110 et 130 collaborateurs seront transférés de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds. Le chef-lieu comptera entre 40 et 60 personnes.



Viteos explique cette réorganisation par la volonté "de maximiser le fonctionnement de l'entreprise ainsi que les synergies entre les différents services spécialisés, afin de développer de nouvelles prestations efficacement et durablement". L'entreprise veut aussi offrir un cadre de travail agréable au personnel de l'entreprise.



Actuellement, Viteos, qui compte quelque 80'000 clients, est basé sur onze sites. L'entreprise est un cas unique en Suisse, selon elle. Même si elle est structurée et qu'elle opère comme une société privée, elle est en mains des collectivités publiques. La société est issue des services industriels des principales villes du canton.(Awp)