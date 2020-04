Un dividende amputé de 30% pour Zehnder

vendredi, 03.04.2020

Le fournisseur de systèmes de ventilation verra son dividende réduit cette année. En parallèle, l’assemblée générale a désigné un nouveau vice-président.

La révision à la baisse du versement du dividende est vue comme une mesure préventive (Keystone).

Chez Zehnder, l’assemblée générale a pris la décision de réduire son dividende de 1 franc à 0,70 franc. Cette réunion, qui se déroulait à huis clos ce jeudi pour cause de coronavirus, a élu Jörg Walther comme nouveau vice-président du conseil d'administration, par la même occasion.

Le conseil d'administration du spécialiste des solutions de climatisation motive la révision à la baisse du versement du dividende de 2019 comme une mesure préventive en vue de préserver les liquidités du groupe dans un contexte international très incertain, même si «le groupe dispose d'un bilan solide et s'estime donc bien équipé pour faire face à une crise de cette nature», explique Hans-Peter Zehnder, le président du conseil d'administration. Mais le coronavirus risque de peser sur l'exercice financier 2020 de la firme présente à Crissier (VD) et à Gränichen (AG) où elle déploie son siège social. Après à un bon démarrage des affaires en 2020, la pandémie se fait désormais clairement ressentir tant en Europe qu'en Amérique du Nord. Pour l'heure l'impact sur le chiffre d'affaires et les résultats de ces prochains mois ne peut être quantifié de manière fiable. Plusieurs mesures ont été prises pour diminuer les effets financiers négatifs. Phénomène un peu plus réjouissant, la situation en Chine s'améliore progressivement après une baisse significative des revenus. Le conseil d'administration et le comité exécutif du groupe ont également décidé de renoncer volontairement à 10% de leur rémunération avec effet immédiat. (AWP)