Sika ouvre une usine de production d'additifs en Ethiopie

mardi, 20.12.2016

Le fournisseur de spécialités chimiques du bâtiment Sika ouvre sa première usine de production d'additifs en Ethiopie. Cette nouvelle fabrique sise à Addis-Abeba permet de poursuivre la stratégie de l'entreprise en Afrique, a-t-elle indiqué mardi dans un communiqué.



La production sur place permet d'être plus compétitif face à la concurrence et de poser les bases pour le développement d'activités sur un marché en croissance qui comprend près de 100 millions d'habitants, poursuit Sika. Les clients profiteront de produits adaptés à leurs besoins et de temps de livraison courts.



Sika prévoit "une forte croissance dans le bâtiment" en Ethiopie. Il s'agit du deuxième plus grand pays de la région subsaharienne au niveau de la population et du quatrième par la force économique. Le secteur du bâtiment profite notamment de plans étatiques de croissance et de transformation, selon le communiqué.



D'ici 2025, une croissance dans le bâtiment de 11% par an est attendue, soit une progression plus forte que dans les autres pays de la région subsaharienne. - (awp)