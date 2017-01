Meyer Burger décroche des commandes pour un total d'environ 18 millions

Le fournisseur de l'industrie solaire Meyer Burger a décroché des contrats pour la livraison, l'installation et la mise en service de systèmes de plateformes MAiA 2.1 pour la production de masse de cellules solaires MB PERC et des systèmes de revêtement de cellules SiNA. Le volume global des commandes passées par deux clients asiatiques représente un montant d'environ 18 millions de francs. La livraison et la mise en service des systèmes débutera au 2e trimestre 2017, a précisé l'entreprise jeudi dans un communiqué. - (awp)