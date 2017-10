Le fonds Oyster European Subordinated Bonds a franchi la barre des 100 millions d'euros

lundi, 23.10.2017

Le fonds Oyster European Subordinated Bonds, lancé par SYZ Asset Management, a franchi la barre des 100 millions d’euros. Il est géré depuis Milan par les cogérants de portefeuille Andrea Garbelotto et Antonio Ruggeri, tous deux au bénéfice expérience des obligations d'entreprises européennes.

Lancé en août 2016 par SYZ Asset Management, le fonds OYSTER European Subordinated Bonds a franchi la barre des 100 millions d’euros. Le fonds est géré depuis Milan par les cogérants de portefeuille Andrea Garbelotto et Antonio Ruggeri, tous deux au bénéfice d’une longue expérience des obligations d'entreprises européennes et experts chevronnés du marché de la dette subordonnée.

Depuis son lancement en août de l’année dernière, le fonds OYSTER European Subordinated Bonds complète la gamme d’instruments obligataires et de crédit offerte par SYZ Asset Management. Ce fonds permet aux investisseurs d'accéder à de nouvelles sources de rendement et de performance totale dans le domaine du crédit. Favorisé par les constantes opérations d’assainissement de bilan et par la nouvelle réglementation mise en place dans le secteur bancaire, l'univers des obligations européennes subordonnées se développe rapidement et dépasse aujourd'hui les 660 milliards d'euros.

Malgré des rendements attrayants, 95% des émetteurs affichent une notation «investment grade» et des fondamentaux solides. Assorties d'un rendement moyen courant semblable à celui des titres à haut rendement, les obligations subordonnées offrent aux investisseurs une nouvelle source de rendement.

L’année dernière, les premiers investisseurs du fonds ont bénéficié de bons rendements obtenus grâce à la gestion active de son équipe d’experts. Les engagements significatifs du fonds depuis son lancement témoignent de la pertinence de la stratégie et de la performance obtenue. L’approche adoptée par le fonds séduit les investisseurs qui cherchent à diversifier leur allocation obligataire ou à dégager des rendements plus élevés par le biais d'un processus rigoureux de gestion des risques.

Exposition diversifiée aux obligations subordonnées européennes

La stratégie offre aux investisseurs une exposition diversifiée et activement gérée (non axée sur l’indice de référence) sur le marché des obligations subordonnées européennes. Cette sous-classe d’actifs a récemment gagné en attractivité sous l'effet des changements réglementaires qui ont rendu l’émission de dette traditionnelle plus coûteuse, et pour les investisseurs institutionnels, plus difficile.

Depuis son lancement, le fonds a dégagé un rendement de +8,4% et se classe dans le 10e centile de Morningstar et dans le 11e centile de Lipper, par rapport à leurs groupes de pairs respectifs L’équipe gère à la fois le fonds OYSTER European Subordinated Bonds et son fonds accessoire OYSTER European Corporate Bonds, lequel a également signé de belles performances.

Katia Coudray, Chief Executive Officer, SYZ Asset Management, explique: «La dette subordonnée offre des opportunités à long terme, en permettant de tirer parti des changements structurels relatifs aux banques et aux compagnies d'assurance qui s'efforcent de trouver un équilibre entre l’amélioration de leur bilan et les nouvelles réglementations relatives à la solvabilité. Les investisseurs cherchent à bénéficier de ces changements structurels principalement par l'intermédiaire des actions, mais comme nous l'avons montré, la dette subordonnée représente un moyen très intéressant d’investir sur ce segment.»