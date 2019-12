Résultats positifs pour Patrimonium au premier semestre

mardi, 26.11.2019

Le fonds immobilier Patrimonium a bien performé au cours du premier trimestre de l'année 2019/2020.

SG



Le parc immobilier de Patrimonium Swiss Real Estate Fund comptait au 30 septembre 51 immeubles locatifs, 8 immeubles mixtes, 5 immeubles commerciaux et 4 projets de construction pour une valeur vénale totale de 935 millions de francs.

La valeur nette d’inventaire est passée de 131.19 francs (après distribution) à 133.68 francs. Le taux d’endettement, après remboursement d’hypothèques d’une valeur de 68 millions suite à l’augmentation de capital de septembre 2019, s’élève au 30 septembre à 19.77% avec un taux d’intérêt moyen de 1.46%. Les loyers encaissés pour les 6 premiers mois sont de 22.47 millions.

Le 1er septembre, Patrimonium a fait l'acquisition d'un immeuble résidentiel de 12 appartements situé à la Place du Vallon 10 à Lausanne pour 5 millions de francs. Avec le projet de construction à Montreux, les projets de construction «Oassis» à Crissier, le projet de construction «City-Gate» à Bâle-ville et le potentiel de développement du site de l’ancienne filature «Lorze» à Baar, le fonds possède un solide potentiel de croissance. Les projets de construction s’achèveront entre le deuxième et le quatrième semestre 2020.

Les projets de surélévation des immeubles situés dans les cantons de Vaud, Genève et Fribourg se poursuivent. Les demandes de permis de construire pour les surélévations des immeubles de la rue Virginio-Malnati 65-67 et Prulay 43 à Meyrin/GE ont été déposées. La surélévation de l’immeuble de la rue Hugo-de-Senger 7 à Genève est en cours et se terminera en mars 2020. La surélévation de l’immeuble de la rue du Couchant 25 à Lausanne s’est achevée à fin octobre 2019.