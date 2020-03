L'OMS s'associe à la Fondation des Nations Unies et Swiss Philanthropy Foundation

mardi, 24.03.2020

Le Fonds de solidarité COVID-19 de l'OMS renforcera les efforts mondiaux de prévention, de détection et de réponse à l'épidémie croissante de nouveaux coronavirus.

Etienne Eichenberger. Président de Swiss Philanthropy Foundation (SPF) à Genève.

L'OMS a lancé le premier et le seul fonds destiné aux particuliers, aux entreprises et aux institutions pour contribuer à la réponse mondiale à la COVID-19. Le Fonds de solidarité COVID-19 renforcera les efforts mondiaux de prévention, de détection et de réponse à l'épidémie croissante de nouveaux coronavirus.



Pour étendre le réseau mondial de donateurs, l'OMS s'est associée à deux fondations caritatives: la Fondation des Nations Unies et Swiss Philanthropy Foundation.

«Swiss Philanthropy Foundation se réjouit de cette collaboration unique en faveur de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui joue un rôle crucial dans cette crise qui nous concerne toutes et tous. Par notre proximité avec les organisations internationales à Genève, et son savoir-faire dans l'accompagnement des donateurs, nous sommes heureux de porter ce projet conjointement avec la Fondation de Nations Unies (UN Foundation)», précise Etienne Eichenberger, président de Swiss Philanthropy Foundation.



Ces deux fondations recevront des dons, qui seront ensuite utilisés par l'Organisation mondiale de la santé pour soutenir les pays conformément à leur plan stratégique de préparation et d'intervention COVID-19.

De grandes corporations ont déjà contribué aux Etats-Unis, un montant total de plus de 650 millions de dollars est recherché. Lancée le 13 mars, à ce jour notre alliance a reçu des dons pour environ 70 millions de dollars de plus de 170.000 donateurs.



«Grâce au réseau du Transnational Giving in Europe, qui inclut la majorité des pays européens, les donateurs peuvent faire des dons déductibles dans ce fonds philanthropique depuis leur pays d'origine. Dix jours après le lancement de celui-ci, ils ont été plus de 170.000 à y contribuer incluant aussi plusieurs entreprises dont H&M, Nike ou Facebook. Le fonds totalise aujourd'hui déjà un montant proche de 72 millions de dollars de don, ou de promesse de dons. Autre réussite de ce fonds sont les donations via les réseaux sociaux, ou par exemple Facebook propose pour sa part, une contribution volontaire à tous ses utilisateurs», ajoute-t-il.

Swiss Philanthropy Foundation (SPF), basée à Genève, cofondée par Etienne Eichenberger,

président, est ainsi devenue le partenaire pour la Suisse et pour l’Europe de cette initiative.

Fondation abritante indépendante d’utilité publique de droit suisse, créée en 2006, elle offre aux donateurs un véhicule simple et économique permettant de réaliser leurs engagements philanthropiques. C’est la première fois que SPF est associée ainsi avec la Genève internationale pour une cause aussi urgente.

