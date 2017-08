Le fonds activiste Corvex prend une participation dans Danone

mardi, 15.08.2017

Le fonds activiste américain Corvex Management a pris une participation dans le groupe agroalimentaire français Danone, selon l'agence Bloomberg News, qui cite des sources proches du dossier.

Corvex ne cherche pas pour l'instant à changer la direction de Danone, même si cette position pourrait changer à l'avenir. (Keystone)

Le fonds basé à New York possède pour environ 400 millions de dollars d'actions Danone, selon l'agence de presse financière.

"Corvex pense que l'action est sous-évaluée et que sa performance, comparée à celle de ses concurrents, rebondirait si la direction améliorait le fonctionnement de l'entreprise et la positionnait avec succès pour profiter de la tendance en faveur de la santé et du bien-être", écrit Bloomberg, citant des personnes proches du dossier.

Corvex ne cherche pas pour l'instant à changer la direction de Danone, même si cette position pourrait changer à l'avenir, selon la même source.

Interrogé par l'AFP, Danone n'a pas souhaité faire de commentaire.

La capitalisation boursière du groupe était d'environ 44,5 milliards d'euros lundi soir. Une participation de 400 millions de dollars (soit 340 millions d'euros environ) équivaudrait donc à un peu moins de 0,8% du capital.

Selon les derniers chiffres publiés fin juillet, Danone a vu ses résultats augmenter au premier semestre, tirés par la nutrition spécialisée et les eaux, tandis que les produits laitiers frais étaient à la traîne. (awp)