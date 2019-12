Christophe Barman: «Nous, les entrepreneurs, voulons un avenir plus durable pour nos enfants»

mardi, 17.12.2019

Le fondateur et ex CEO de Loyco, Christophe Barman, se prononce en faveur de l'initiative pour des multinationales responsables et le contre-projet du National remanié par la commission compétente du Conseil des Etats.

Maude Bonvin



«Les multinationales sont trop éloignées des préoccupations des sociétés dans lesquelles elles évoluent», soutient Christophe Barman. (Jean-Luc Barmaverain)

«Le contre-projet proposé par la majorité de la commission juridique du Conseil des Etats est un bon compromis. Je me rallie à cette proposition en tant qu’entrepreneur pragmatique»,», déclare le fondateur de Loyco, Christophe Barman.

Pour le Genevois qui soutient l’initiative pour des...