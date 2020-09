Aryzta: Andreas Schmid déclare forfait

Le feuilleton de la présidence d’Aryzta se poursuit. En août, tout indiquait qu’Andreas Schmid prendrait la barre. Le candidat soutenu par les dirigeants a annoncé se retirer de la course. En face, Urs Jordi est plébiscité par les actionnaires.

L'entreprise de Schlieren tiendra son assemblée générale extraordinaire ce mercredi 16 septembre à Dübendorf. (Keystone)

Andreas Schmid, candidat au poste de président d'Aryzta, s'est retiré de la course pour diriger le conseil d'administration du boulanger industriel, à la veille d'une assemblée générale cruciale pour l'avenir du groupe zurichois.



«Je m'étais rendu disponible comme candidat au conseil d'administration d'une société indépendante ou d'une entreprise dotée de solides intérêts industriels», a indiqué Andreas Schmid mardi dans un bref communiqué.



Mais selon l'ancien patron de Barry Callebaut, soutenu par la fondation Ethos et le conseiller américain ISS, «il est apparu après les récents développements que cette solution n'est plus une option», sans plus de précision. Il retire donc sa candidature comme membre du conseil d'administration d'Aryzta.



Andreas Schmid était opposé à l'ancien patron de Hiestand, Urs Jordi, que les actionnaires Veraison et Cobas souhaitent voir reprendre la présidence. La société de conseil aux actionnaires zRating (Inrate) avait également recommandé l'élection d'Urs Jordi. (AWP)



