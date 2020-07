A Hong Kong, c’est le libéralisme qu’on assassine

jeudi, 09.07.2020

Le fameux principe «un pays, deux systèmes», est mort depuis la promulgation de la loi sur la sécurité. Les conséquences de cette action de Pékin vont bien au-delà de Hong Kong.

Frédéric Lelièvre



C’est un phare dont la lumière s’éteint. Cité-monde, point de rencontre unique entre l’Est et l’Ouest, Hong Kong sombre, et avec elle le libéralisme. Pour la première fois depuis 1995, l’économie hongkongaise n’est plus «la plus libre du monde», selon le classement de la Heritage...