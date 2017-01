DKSH décroche une commande de l'américain Nutek

lundi, 30.01.2017

DKSH a conclut un partenariat avec l'américain Nutek Food Science. L'accord porte sur l'importation, la commercialisation et le marketing du sel de potassium sur les marchés japonais et sud-coréen, a indiqué le facilitateur de distribution lundi. Les détails financiers n'ont pas été révélés.



Le sel de Nutek est utilisé dans l'industrie alimentaire pour les soupes, les épices et les pâtisseries en Amérique du Nord. Nutek utilise une technologie permettant de réduire la part de sodium dans le sel et de la remplacer par du potassium, précise le communiqué. - (awp)