Landis+Gyr retrouve les chiffres noirs au premier semestre

jeudi, 26.10.2017

Le fabriquant de compteurs électriques Landis+Gyr a renoué avec les bénéfices au premier semestre de son exercice décalé 2017/18, clos fin septembre, dégageant un résultat net positif de 5,1 millions de dollars.

Landis+Gyr retrouve les chiffres noirs, dégageant un résultat positif de 5,1 millions de dollars. Il y a un an, le groupe zougois subissait une perte intermédiaire de 13,0 millions. La direction confirme dans son communiqué certains objectifs pour l'année fiscale en cours et en relève modestement d'autres.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté s'est envolé de 12,6% à 108,8 millions de dollars, indique mardi Landis+Gyr. Cet indicateur exclut les frais de restructuration, les coûts de garantie et les éléments exceptionnels.

En termes de recettes nettes, la hausse s'élève à 9,9% en dollars et à 9,6% à taux de change constants (tcc), pour un chiffre d'affaires de 856,6 millions de dollars.

Le continent américain demeure le principal contributeur aux revenus, réalisant un total de 475,2 millions de dollars, en hausse de 5,7% ou 5,4% tcc.

Les ventes de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (Emea) ont gonflé de 16,7% à 320,7 mio. La France, la péninsule ibérique et la Grande-Bretagne ont soutenu la performance.

La progression s'avère également forte pour Asie/Pacifique, soit +10,5% et +8,6% tcc, à 69,7 millions. Cette évolution s'explique notamment par un projet à Hong Kong.

Emea et Asie-Pacifique encore déficitaires

Les entrées de commandes au premier semestre ont atteint 821,4 millions de dollars, ce qui représente un bond de 27,6% en comparaison annuelle. En revanche, le carnet d'ordres a subi une contraction de 8,2% en comparaison annuelle à 2,48 milliards, en raison principalement d'un coup de mou dans la région Amériques.

Toutes les régions ont augmenté leur rentabilité sur un an. Malgré tout, les zones EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et Asie-Pacifique accusent encore un Ebitda ajusté négatif (respectivement -1,6 millions et -5,5 millions de dollars).

"Il nous reste travail à faire afin de traduire le développement des ventes en croissance encore plus solide des bénéfices et pour mettre en oeuvre nos programmes d'amélioration des marges", indique Richard Mora, directeur général (CEO) du groupe, cité dans le communiqué.

A fin septembre, Landis+Gyr affichait un flux de trésorerie disponible de 20,6 millions de dollars, alors que cet indicateur présentait une valeur négative douze mois auparavant. Landis+Gyr a réduit son endettement net de plus de la moitié en douze mois, à 107,3 millions de dollars.

Pour l'exercice dans son ensemble, la société zougoise maintient ses perspectives d'Ebitda ajusté à 212 millions de dollars. Les ventes et le flux de trésorerie disponible devraient s'avérer légèrement supérieurs aux chiffres fournis lors de l'introduction en Bourse

(IPO). L'objectif était alors d'une croissance de 3% et des liquidités entre 60 et 70 millions de dollars. Le dividende sera l'équivalent en francs d'au moins 70 millions de dollars.

Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs 2020, soit une croissance du chiffre d'affaires inférieur à 10%, une marge Ebitda ajustée entre 100 et 150 points de base et un flux de trésorerie disponible supérieur à 100 millions de dollars, dont au moins 75% destiné aux actionnaires. L'année 2016/17 sert de base de comparaison.

Il s'agit de la première publication de chiffres pour Landis+Gyr depuis son entrée en Bourse (IPO) sur SIX à mi-juillet.(awp)