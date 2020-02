AMS mise sur la dimension transformationnelle de l'acquisition d'Osram

mardi, 11.02.2020

Le fabricants de capteurs et de puces AMS, coté sur SIX, a accru son chiffre d'affaires de 32% à plus de 2 milliards de dollars en 2019. Le bénéfice net a bondi à près de 332 millions. Performance trimestrielle nettement supérieure aux attentes.

Piotr Kaczor



Alexander Eveke, le CEO du groupe AMS, compare la portée stratégique de l'acquisition d'Osram avec celle d'Heptagon en 2016.

Le spécialiste autrichien des semi-conducteurs et capteurs AMS, coté sur SIX à Zurich, a présenté mardi des résultats nettement supérieurs aux dernières attentes du marché au titre de l’exercice 2019 et plus précisément du quatrième trimestre. Sur l’ensemble de l’année écoulée, le chiffre...