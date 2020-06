Stadler Rail décroche une commande de 172,9 millions auprès de RhB

vendredi, 12.06.2020

Le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire Stadler Rail va livrer à RhB une commande supplémentaire de 20 compositions du type Capricorn pour un montant de 172,9 millions de francs.

Les nouvelles rames circuleront sur le réseau à écartement métrique des RhB dans le canton des Grisons(Keystone)

Stadler Rail a décroché une nouvelle commande. Le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire livrera aux Chemins de fer rhétiques (RhB) 20 compositions supplémentaires du type "Capricorn". L'ordre de la compagnie grisonne, qui se monte à 172,9 millions de francs, représente une option liée à un contrat initial de 2016 portant sur 36 trains.



La commande des RhB s'inscrit dans le cadre de la stratégie 2030 de la compagnie de chemins de fer visant notamment la poursuite de la modernisation et de la standardisation du matériel roulant, précise vendredi Stadler Rail. L'exercice de cette option intervient après le plus important ordre jamais passé par les RhB en 2016.



Les nouvelles rames, composées de quatre véhicules et d'une longueur de 76,4 mètres chacune, circuleront sur le réseau à écartement métrique des RhB dans le canton des Grisons. Leur vitesse maximale est de 120 kilomètres par heure. Chaque train dispose de 164 sièges, dont 35 en première classe.



"Pour une expérience de voyage particulièrement attrayante, la vue du conducteur est transmise à l'espace passagers par une caméra située dans la cabine du conducteur", précise notamment Stadler au titre des équipements particuliers des nouvelles rames. Dotés d'attelages automatiques, les compositions "Capricorn" peuvent former un convoi pour atteindre des destinations différentes. Dans le sens inverse, les deux parties sont réunies et continuent ensemble.



Cette technique permet d'offrir une cadence à la demi-heure sur le parcours à voie unique entre Landquart et Klosters, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de coûteuses mises à niveau de la ligne. Les Chemins de fer rhétique et Stadler Rail travaillent en étroite collaboration depuis plusieurs décennies.(awp)