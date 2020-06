Stadler Rail s'empare de l'intégralité de la société Vipco

vendredi, 19.06.2020

Le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire Stadler Rail a acquis l'ensemble du capital-actions de la société allemande Vipco, établie à Mannheim.

Vipco dispose d'une longue expertise dans le domaine des logiciels et du matériel destinés au transport ferroviaire.(Keystone)

Stadler Rail renforce ses compétences en matière de développement logiciel et de composants électroniques. A cet effet, le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire a acquis l'ensemble du capital-actions de la société allemande Vipco, établie à Mannheim. Le montant de la transaction n'est pas été dévoilé.



Présente également à Kassel et Halle, Vipco dispose d'une longue expertise dans le domaine des logiciels et du matériel destinés au transport ferroviaire, précise vendredi Stadler Rail. Pionnière du secteur, la firme d'outre-Rhin, qui prendra la raison sociale Stadler Mannheim, emploie une cinquantaine d'ingénieurs.



Outre le développement de composants matériels et de logiciels pour le contrôle et l'automatisation des véhicules, la nouvelle filiale continuera à faire progresser les systèmes de communication et de diagnostic pour l'ensemble du groupe, ajoute l'entreprise basée à Bussnang. L'accent est également mis sur le réaménagement des véhicules afin de prolonger leur cycle de vie et leur confort.(Awp)