Affectée par le Covid-19, Calida accuse une perte semestrielle

mercredi, 29.07.2020

Le fabricant textile lucernois Calida a annoncé mercredi une baisse de 18,8% sur son chiffre d’affaires au premier semestre. Les ventes en ligne ont permis de limiter les pertes.

Calida espère compenser une partie de la perte accusée à cause de la fermeture des magasins durant le confinement lié au coronavirus au deuxième semestre. (Keystone)

Calida a essuyé au premier semestre, une perte nette de 9,8 millions de francs contre un bénéfice net de 3,9 millions de francs il y a un an. L'entreprise lucernoise espère compenser une partie de la perte accusée à cause de la fermeture des magasins durant le confinement lié au coronavirus au deuxième semestre, annonce-t-elle mercredi.



Durant la période sous revue, le perte opérationnelle ajustée (Ebit) s'est inscrite à 4,4 millions après un excédent de 6,5 millions de francs en comparaison annuelle et la marge afférente est tombée à -3% contre +3,6%, selon le communiqué.



Le chiffre d'affaires a reculé de 18,8% à 146,2 millions de francs, soit un repli de 14,6% hors effet de change. Les ventes en ligne en hausse de 59,2% ont limité la baisse des recettes et ont contribué à hauteur de 22,5% du chiffre d'affaires total, contre 12,2% en comparaison annuelle.



Les résultats sont cependant supérieurs aux attentes des analystes. Vontobel et la Banque cantonale de Zurich, anticipaient respectivement des recettes à 145,5 et 137 millions et une perte opérationnelle à 10 et 12 millions de francs.



Les pertes de recettes et bénéfices encaissées à cause du confinement pourraient en partie être compensées au deuxième semestre si la pandémie ne venait pas à se renforcer. (awp)