Phoenix Mecano va coter sa filiale Dewertokin à Shanghai

lundi, 23.11.2020

Le fabricant schaffhousois de composants boîtiers électroniques sera la première entreprise suisse à être présente sur la Bourse Star.

Phoenix Mecano est une société cotée sur SIX Swiss Exchange. (Keystone)

Phoenix Mecano veut franchir un palier supplémentaire en Chine et coter partiellement l'une de ses activités à la toute nouvelle Bourse de Shanghai, Star, à très forte coloration technologique. Le fabricant schaffhousois de composants et boîtiers électroniques va créer début janvier une nouvelle entité, Dewertokin Technology Group, qui devrait être négociée sur le marché chinois d'ici 2022.



Dewertokin Technology sera spécialisée dans les systèmes de contrôle intelligents, ainsi que les logiciels, capteurs ou encore équipements liés. Ces produits sont destinés aux hôpitaux, aux maisons de retraite, aux bureaux ou à la maison, précise lundi le

groupe basé à Stein am Rhein. Une part de 20% de cette filiale sera cotée, a précisé à AWP le directeur général Rochus Kobler.



L'introduction en Bourse (IPO) doit permettre de lever les fonds nécessaires pour développer les capacités de production à Jiaxing, à proximité de Shanghai. Phoenix Mecano prévoit d'investir 100 millions d'euros sur ce site afin de répondre à la

demande. La croissance dans l'activité susmentionnée se situe largement au-dessus des 10%, selon le groupe.



Phoenix Mecano devrait ainsi devenir la première entreprise suisse à être présente sur la Bourse Star, dont le lancement remonte à juillet 2019. (awp)