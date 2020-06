Saia Burgess Controls supprime 63 de ses 119 emplois à Morat

mercredi, 17.06.2020

Le fabricant moratois de composants de mesure Saia Burgess Controls (SBC), contrôlé par l'américain Honeywell, supprime 63 de ses 119 emplois dans le cadre d'un plan d'optimisation.

Le syndicat Syna parle de "licenciements injustifiés au pire moment".

Saia Burgess Controls (SBC) supprime 63 de ses 119 emplois à Morat dans le cadre d'un plan d'optimisation. Les personnes concernées occupent 41 postes fixes et 22 postes temporaires.



La rationalisation implique le secteur de la production, avec une délocalisation en Roumanie, et celui de la recherche et du développement, a fait savoir mercredi Employés Suisse dans un communiqué. Pour sa part, le syndicat Syna parle de "licenciements injustifiés au pire moment".



"Alors que les effets de la pandémie se font fortement ressentir, les employés loyaux de SBC ont besoin de stabilité et sécurité". Syna regrette encore de voir Honeywell, "dont la solidité financière est grande et qui emploie des dizaines de milliers de personnes dans le monde", sacrifier de la sorte des emplois.



Employés Suisse précise dans son communiqué que la suppression des emplois ne paraît pas intervenir dans une "situation économique urgente". La mesure donne en tout cas un mauvais signal, de son point de vue.(awp)