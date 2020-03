Aluflexpack creuse sa perte annuelle malgré la hausse des ventes

vendredi, 20.03.2020

Le fabricant d'emballages souples Aluflexpack a creusé sa perte en 2019 notamment en raison d'effets uniques liés à son entrée en Bourse.

Aluflexpack prévoit un chiffre d'affaires oscillant entre 220 et 230 millions pour l'année en cours.

Pour l'année en cours, Le fabricant d'emballages souples Aluflexpack anticipe une progression du chiffre d'affaires et de la rentabilité opérationnelle.



Durant l'exercice sous revue, la perte nette s'est inscrite à 3,4 millions d'euros après -1,3 million d'euros. Le bénéfice opérationnel brut (Ebitda) ajusté d'effets exceptionnels a quant à lui progressé à 29,5 millions, soit une hausse de 36,5%. La marge afférente a avancé à 14,2% contre 11,9%.



Comme annoncé en février, les ventes se sont étoffées de 14,4% à 207,9 millions d'euros.

Pour l'année en cours, Aluflexpack, ancienne unité du groupe argovien Montana Tech Components, prévoit un chiffre d'affaires oscillant entre 220 et 230 millions et un Ebitda ajusté dans la fourchette de 32 à 35 millions d'euros.(awp)