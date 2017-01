Metall Zug: plus de 950 millions de francs de revenus en 2016

Metall Zug a généré l'an dernier un chiffre d'affaires tout juste supérieur à 950 millions de francs, contre 928 millions un an plus tôt. Le fabricant d'électroménager et de machines d'affûtage anticipe une progression plus que proportionnelle de sa rentabilité opérationnelle, selon le rapport provisoire publié lundi.



Dopé par les 5 millions de francs issus de la cession du site de Ballwil, l'excédent d'exploitation (Ebit) est devisé au delà de 90 millions de francs, contre 81 millions comptabilisés l'an dernier. Le résultat final doit s'avérer meilleur que la perte nette de 8,2 millions de francs essuyée en 2015.



La publication des résultats définitifs est agendée au 23 mars. - (awp)