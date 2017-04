Vetrotech, filiale de Saint-Gobain: l’exemple le plus cité depuis l’affaire Sika

lundi, 03.04.2017

Le fabricant de verre anti-feu (Fribourg Romont) a été intégré par Saint-Gobain en 1995 et continue d’accélérer sa croissance.

Stéphane Gachet



Quand la famille Burkard a annoncé avoir vendu son bloc de contrôle de Sika au français Saint-Gobain, en décembre 2014, elle a ouvert sans le vouloir un débat sans fin sur les qualités et les défauts du management à la française. La direction de Saint-Gobain n’est pas rentrée dans cette joute de relations publiques, se contentant de rappeler que le groupe est un grand employeur, en Suisse également. En rappelant aussi certains de ses succès locaux. Vetrotech en fait partie. A l’origine un verrier généraliste bernois, en mains familiales, l’entreprise est devenue l’un des leaders mondiaux des vitrages anti-feu.

C’est aussi devenu la plateforme de référence de Saint-Gobain et un centre d’homologation réputé sur toutes les spécialités de verre technique, sécurité, marine, teinte variable, etc. Depuis 1995 (date de l’intégration), le chiffre d’affaires a été multiplié par quinze et la marque est passée globale. Avec une perspective de croissance encore importante, en Asie et aux Etats-Unis. L’affaire compte huit unités de production et des filiales commerciales dans le monde. Mais toujours dirigé depuis la Suisse, avec siège à Flamatt (Berne) et centrale à Romont (Fribourg). Ce parcours exemplaire n’éclaire que de loin la problématique Sika, qui diffère presque en tout, si ce n’est la présence de Saint-Gobain.

