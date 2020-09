Calida: départ annoncé du patron Reiner Pichler

vendredi, 04.09.2020

Le fabricant de textile Calida va devoir se trouver un nouveau directeur général, après le départ annoncé vendredi du titulaire Reiner Pichler, en poste depuis près de cinq ans.

Reiner Pichler était à la tête de Calida depuis cinq ans.(Keystone)

Reiner Pichler a décidé vendredi de quitter son poste de directeur général chez Calida. Ce dernier, en poste depuis près de cinq ans, restera cependant aux commandes du groupe de Sursee jusqu'à la désignation de son successeur.



Dans un communiqué, l'entreprise indique que le son patron entend se consacrer à des tâches offrant "plus de flexibilité" et ne requérant plus "une présence à 100%". Le conseil d'administration dit "regretter profondément" la décision du dirigeant, rappelant qu'il a été l'architecte du recentrage du groupe, avec notamment la vente des marques Eider et Oxbow.(AWP)