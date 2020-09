Sika prévoit une embellie au deuxième semestre malgré la pandémie

Le fabricant de spécialités chimiques Sika s'attend à une embellie au deuxième semestre malgré la crise pandémique qui continue de créer l'incertitude sur les marchés.

Sika s'attend ainsi à une amélioration des ventes et à une progression "disproportionnée" du résultat d'exploitation (Ebit) au deuxième semestre.(Keystone)

Paul Schuler, directeur général du groupe Sika, a confirmé la feuille de route du groupe à l'horizon 2023. Sika n'a pas été déstabilisé par la crise du Covid-19. Le patron de ce groupe zougois actif dans la construction et l'industrie a confirmé la progression du groupe en pleine crise pandémique lors de la Journée des Investisseurs à Zurich.



"Grâce à notre grande vitesse de mise en oeuvre et à notre proximité avec nos clients, nous avons pu saisir des opportunités commerciales et gagner des parts de marché supplémentaires", a-t-il affirmé, selon un compte-rendu publié mercredi.



Sika s'attend ainsi à une amélioration des ventes et à une progression "disproportionnée" du résultat d'exploitation (Ebit) au deuxième semestre.



A moyen terme, M. Schuler a évoquer la poursuite d'une croissance annuelle comprise entre 6 et 8% jusqu'en 2023.



Il a en outre indiqué que la société vise à augmenter sa marge Ebit entre 15% et 18% à partir de 2021.(AWP)